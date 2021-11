Rég láttunk ilyen csúnya forintesést – Mi történik a magyar devizával?

Szerda reggel óta mintegy 1,5%-kal gyengült a forint az euróval szemben, így a 365-ös szintet is viszonylag könnyen átvitte a jegyzés. Ezzel kézzelfogható közelségbe került ismét a 370-es történelmi csúcs az árfolyamban. A befektetők láthatóan idegesek a közelgő keddi kamatdöntés előtt, miközben a nemzetközi hangulat is a forint ellen fordult a dollár erősödésével.

Meredek lejtőre került a forint

Tegnap reggel még 360 körül kezdte a napot a forint az euróval szemben, majd onnan csütörtök délre 366-ig emelkedett a jegyzés, másfél nap alatt ennyire intenzív gyengülést rég láttunk a forinttól. Így ismét a tavaly tavasszal látott 369,6-os történelmi mélypont közelébe sodródott a magyar deviza.

Az elmúlt napok mozgásával a régióban is alulteljesítő volt a forint, hiszen egy hét alatt 1,4%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty ugyanebben az időszakban 0,75%-ot veszített, a cseh korona pedig 0,3%-ot erősödött. Hasonló a kép egy hónapos összevetésben is, a forint bő másfél százalékos gyengülése mellett a zloty kevesebb mint 1 százalékot veszített, a korona pedig erősödött.

Mi történt a forinttal?

A héten a forint intenzív gyengülése a keddi inflációs adat megjelenésével indult be, októberben 6,5%-ra emelkedett az áremelkedési ütem az előző havi 5,5%-ról, ami meghaladta az előzetes várakozásokat. Ráadásul az elemzők novemberben még további emelkedést várnak, már van 7% feletti prognózis is, illetve ezzel párhuzamosan a jegybanki cél elérésének időpontja is fokozatosan tolódik egyre későbbre.

Az inflációs adat megjelenése után kedden 363 közelébe lökték a forintot, majd estére onnan kapaszkodott vissza 360-ig. Szerdán aztán megint felerősödött a forint esése, ami csütörtökön is folytatódott. Ebben továbbra is az inflációs adat játszik szerepet, de más tényezők is a forint ellen szólnak.

Az egyik ilyen, ami részben kapcsolódik a vártnál magasabb inflációhoz az, hogy jövő kedden kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács. Az elmúlt két hónapban 15 bázisponttal emelték az alapkamatot, októberben Virág Barnabás alelnök utalt arra, hogy csak decemberben vizsgálják majd felül ezt a havi tempót. Azóta viszont nagyot fordult a világ az energiaválság réme miatt, illetve a régiós jegybankok nagyot szigorítottak. Így most

kicsit tanácstalannak tűnik a piac, a Reuters elemzői felmérésében 15 és 75 bázispont között szóródnak a kamatemelésre vonatkozó előrejelzések.

Vagyis a kamatdöntéssel kapcsolatos bizonytalanság csak fokozza a befektetők idegességét a forintpiacon az elmúlt napokban. És ebben keddig nem is várható változás, hiszen íratlan szabály, hogy egy héttel a döntés előtt nem nyilatkoznak monetáris politikáról az MNB döntéshozói, vagyis most megnyugtató üzenetre sem lehet számítani.

További rossz hír a forintnak a dollár szerdai erősödése, az amerikai deviza 1,15 alá kapaszkodott az euróval szemben, ez tavaly július óta nem látott szintet jelent.

Ez pedig hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, elég csak ránézni a hagyományosan sérülékenynek számító török lírára, mely történelmi mélypontra esett, és a 10-es lélektani határt közelíti a dollárral szemben.

Vagyis nem csak magyar specifikus hatásról van szó. A dollár erősödését egyrészt fundamentális oldalról fűti a Fed eszközvásárlási programjának leállítása, miközben az EKB még közelében sincs a szigorításnak, másrészt jövőre már kamatemelésekkel számol a piac. Emellett küszöbön áll a Fed elnökének jelölése a következő évekre, Joe Biden egyelőre nem jelentette be, hogy továbbra is Jerome Powell marad-e az amerikai jegybank első embere.

A fundamentális tényezők mellett az amerikai deviza erősödése összefügg egy általános piaci hangulatromlással, kockázatkerüléssel, ami a részvénypiacokon is megmutatkozott az elmúlt napokban. Ilyen helyzetekben már megszokott, hogy a dollár számít egyfajta menekülőeszköznek.

Meddig eshet a forint?

A fenti gondolatmenet után logikus kérdés, meddig tarthat a magyar deviza lejtmenete. Ebből a szempontból kulcsfontosságú lesz a keddi kamatdöntés, amennyiben csalódást okoz a jegybank, akkor akár további intenzív gyengülés jöhet és

a történelmi mélypontot is elérheti a forint.

Kérdés, mi jelentene most csalódást a piacnak. Erre csak kedd délután tudunk választ adni. A jegybank a saját kinyilvánított magatartási szabálya szerint 15 bázisponttal haladna tovább, és csak decemberben váltana esetleg nagyobb tempóra. Ugyanakkor a régiós jegybankok hirtelen kamatemelései (és főleg azok mértéke) fokozta a befektetői nyomást, és mára úgy tűnik, hogy egy újabb 15 bázispontos emelés elmaradna a várakozásoktól. Sőt, az elemzői előrejelzések alapján elmondható, hogy néhány szereplő még a 30 bázispontos ütemhez való visszatérést is keveselné. Ilyen környezetben pedig szinte megjósolhatatlan, hogy a következő egy hétben mi történik a forinttal.

A technikai kép alapján amennyiben a 369,8 feletti (tavaly tavasszal elért forint történelmi mélypont) zónában keresünk technikai elemzési alapon fogódzót, hogy meddig eshetne a forint, akkor érdemes kiterjesztenünk a képet és hetes idősíkon vizsgálódnunk.

Amint az alábbi ábrán látjuk: a 2018 nyári forintesés után a 2019. őszi és a 2020. tavaszi szintekre egy emelkedő trendvonal húzható és ezen az éppen 340-es szintnél tartó trendvonalon tört át hatalmas erővel felfelé 2020. tavaszán a koronavírus magyarországi berobbanásával az EUHRUF egészen 369,8-ig. Utána az MNB burkolt kamatemelésével és a járvány enyhülésével fokozatosan 342,5-ig visszaerősödött az árfolyam. A Fibonacci kiterjesztési elemzési eszköznél tehát ezt a három árfolyamszintet kell megadni (kezdőszint: 337,5, mert a kitörés hetének minimum szintje ennyi volt, impulzus felső szintje: 369,8, visszakorrekció legalsó szintje: 342,5) és ebből azt kapjuk, hogy a 2020. tavaszán látott csaknem 32,5 egységnyi mozgás 100%-os ismétlődése azt jelentené a 342,5-ös szinthez képest, hogy 375-ös EURHUF közelében húzódik a 100%-os Fibonacci kiterjesztés.

Ez tehát azt jelenti, hogy ez lenne az első komolyabb ellenállási zóna azután, ha az EURHUF 370 fölé lépne és nemcsak pár percre-órára szúrna efölé az árfolyam, hanem nagy forgalom mellett tartós felfelé kitörést látnánk. Ezután a 138,2%-os Fibonacci kiterjesztés 387 körül húzódik, a 161,8%-os kiterjesztés pedig 395-nél, a 200%-os pedig 407-nél.

Amennyiben egy másik elemzési módszerhez folyamodunk és azt nézzük, hogy az említett 2020. márciusi felfelé kitörés óta az EURHUF a 342,5-370, illetve 348-370 közötti, tehát 27-22 egységnyi szélességű sávban hullámzott, akkor ezt a 22-27 egységnyi sávszélességet hozzáadva mostani sáv tetejéhez azt kapjuk, hogy az új kereskedési tartomány felső széle valahol 392-397 között lehet. Ez pont közrefogná a fenti módszerben 161,8%-os Fibonacci-kiterjesztéssel kijött 395-ös árfolyamszintet.

Címlapkép: Getty Images