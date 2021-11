Esik a forint az MNB döntésére

A forint 366-nál kezdi a keddi napot, ez szinte hajszálra megegyezik a hétfő esti árfolyammal. Tegnap kicsit fellélegezhetett a forint, eltávolodott történelmi mélypontjától. Másfél évvel ezelőtt 369,6-nál láttunk csúcsot az euró-forint árfolyamban, azt közelítette meg a múlt hét végén a forint. A mai nap legfontosabb eseménye egyértelműen a Monetáris Tanács kamatdöntése lesz, a jegybank szokás szerint délután kettőkor teszi közzé a friss kamatkondíciókat, majd három órakor jelenik meg a közlemény, illetve háttérbeszélgetést is tarthat az MNB vezetése. Az elemzők többsége 30 bázispontos szigorításra számít, azonban vannak olyan szakemberek, akik szerint még az is csalódást okozna a befektetőknek. A demonstratív cseh és lengyel kamatemelések után egyes elemzők szerint az MNB is megpróbálhat erőt demonstrálni és visszaterelni a forintot erősebb szintek felé. Az biztos, hogy a nap második felében komoly izgalmak jönnek a devizapiacon, bárhogy is döntsön a Monetáris Tanács. A dollárral szemben most 321,57-nél járunk, míg az angol font 431,64 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, ami nem túl jó előjel a magyar deviza számára sem, miközben a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra újabb 0,8%-os visszaeséssel kezdett a dollárral szemben, így már 10,14 körül jár a jegyzés, míg a dél-afrikai rand 0,2%-os gyengüléssel nyitott.

A dollár tegnap délután ismét erősödésbe kapcsolt az euróval szemben, kedd reggel 1,1375-nél jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos korrekciót jelent, viszont az 1,14 alatti szint továbbra is erős dollárt jelez. Az amerikai deviza lassan másfél éve nem volt ilyen erős, ez további nyomást helyezhet a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is. A japán jen is gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödést mutat.

Címlapkép: Getty Images