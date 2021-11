Egyelőre nem mentette meg a forintot az MNB újabb kamatemelése

Csütörtökön újabb 40 bázisponttal emelte meg az irányadó egyhetes betéti kamatot az MNB, amire a piac eleinte pozitívan reagált, estére azonban majdnem korábbi szintjére gyengült vissza. Vagyis egyelőre alig volt hatással a héten végrehajtott összesen 70 bázispontnyi kamatemelés a magyar devizára, péntek reggel is 363,5 körül kezdi a napot.

A forint 363,5 körül kezdi a hét utolsó munkanapját, ez minimális, 0,1%-os erősödést jelent tegnap estéhez képest. A magyar deviza ezzel óvatos erősödésben van azt követően, hogy kedden 30 bázisponttal, majd csütörtökön további 40 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot az MNB. Vagyis a jelentős szigorítás egyelőre arra volt elég, hogy történelmi mélypontjától kicsit eltávolodjon a forint, azonban továbbra sem lélegezhet fel. Legközelebb jövő csütörtökön jöhetnek izgalmak, amikor ismét dönt az egyhetes betéti kamatról a jegybank. A dollárral szemben most 320 körül járunk, míg az angol font 432,35 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is mérsékelt erősödésben van, a cseh korona pedig egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra tegnap 11 fölé gyengült a dollárral szemben az újabb 100 bázispontos kamatvágás után, ma onnan próbál visszakapaszkodni, már reggel 1,5%-os javulásban van.

A dollár ismét erősödésbe kapcsolt az euróval szemben, most 1,1357 körül jár a jegyzés, ami 0,1%-kal alacsonyabb a tegnapinál. A japán jen is kicsit gyengült a dollárral szemben, az angol font viszont így is erősödik.

