Történelmi mélyponton járt a forint, majd visszapattant

Csak átmenetileg járt a 370 feletti zónában a forint az euróval szemben, a ma kialakult történelmi forintmélypont 370,24-nél volt. Aztán amilyen gyorsan jött a forintgyengülés, olyan gyorsnak tűnik az erősödése is: most már 369 alatt jár kissé a kereskedés. A dollár kitartóan erős az euróval szemben, így e nem indokolja most a forint napon belüli fordulatát. A dollár/forimt jegyzések 327 alá süllyedtek vissza.