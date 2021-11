Megint lejtőre ültették a forintot

Komoly globális hangulatromlás figyelhető meg ma a tőkepiacokon: meredek lefordulást láthatunk a vezető európai tőzsdéknél, a tengerentúli börzék is jelentős mínuszban nyitottak, emellett a keresleti félelmek közepette adják az olajat is, de kriptóba sem lehet menekülni. Az általános piaci hangulatromlás oka, hogy egy új, feltehetően akár a vakcináknak is ellenálló, több mint 30 mutációval terjedő koronavírus-változat ütötte fel a fejét Dél-Afrikában. Az új szupervariáns terjedése miatt az Európai Bizottság a légiközlekedés leállítását javasolja a dél-afrikai régióból, több európai ország ideiglenesen már fel is függesztette járatait a vonatkozó országokból. Tegnap az amerikai börzék hálaadás miatt zárva tartottak és ma is rövidített nyitvatartás lesz.