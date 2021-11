Még tovább erősödött a forint az MNB rendkívüli lépése és a Fed bejelentése után

Portfolio 2021. november 30. 17:24

Borongós hangulatban indult a keddi kereskedés a forint piacán is az omikron variáns vakcinák hatékonyságára gyakorolt negatív hatásai miatt, de aztán hullámszerű forinterősödést okozott az MNB azon váratlan bejelentése a nem-kamatmeghatározó ülésen, hogy jócskán megemelték és ki is tágították az alapkamat körüli kamatfolyosót. Ez megteremti már a most csütörtöki és akár a jövő csütörtöki további határozott jegybanki kamatemelést. Nemcsak az MNB lepte meg ma a piacokat, hanem a Fed is, amelynek elnöke egy szenátus meghallgatáson váratlanul azt jelentette be: már a decemberi kamatdöntő ülésen arról fognak vitázni, hogy felgyorsítják a pénznyomtatási program kivezetését, mert olyan fokú inflációs kockázatokat érzékelnek.