Gyengül a forint ma reggel

Gyengüléssel kezdi a napot a forint az euróval szemben, a 366-ot közelíti a jegyzés. A régiós devizák is gyengülnek az euróval szemben, a dollár erősödik.

A forint 0,1% körüli gyengülést mutat az euróval szemben ma reggel, 365 forint 80 fillérbe kerül ma egy euró. Az előző egy hétben 365 körül mozgott a jegyzés, egyelőre ma sem látszik, hogy érdemben elmozdulna - de hosszú még a nap. A dollár kereken 324 forintba kerül.

A forint gyengülését ma is alighanem a nemzetközi hangulat okozza, a befektetők a többi régiós devizát is adják: a cseh korona és a lengyel zloty is gyengül, előbbi 0,2%-ot, utóbbi 0,3%-ot. A dollár erősödik az euróval szemben.

A nemzetközi hangulatot befolyásolhatja ma az amerikai inflációs adatközlés. Az áremelkedés üteme decemberben átlépte a 6%-ot és novemberben várhatóan tovább gyorsult. Az omikron megjelenése miatt fokozódnak az aggodalmak, és a variáns a Fedet is kivárásra ösztönözheti, de egy vártnál jóval magasabb inflációs adat megerősítheti a befektetőket hitükben, hogy az amerikai jegybank jövő héten felgyorsítja a szigorítás tempóját.

Címlapkép: Getty Images