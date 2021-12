Lassan nincsenek szavak a líra zuhanására, de a törököknek eszük ágában sincs kamatot emelni

Mostanra elfogytak a jelzők arra, amit a török líra piacán látunk, a deviza az év eleje óta több mint 90 százalékkal gyengült a dollárral szemben. A török pénzügyminiszter szerint azonban kitartanak amellett, hogy nincs szükség a kamatok emelésére, sőt a héten további lazítást jelenthet be a jegybank.

Törökország elkötelezett amellett, hogy nem emeli a kamatokat – mondta hétfőn Nureddin Nebati pénzügyminiszter. A politikus szavai alátámasztják Recep Tayyip Erdogan elnök szavait, aki korábban a gyengébb líra és az alacsonyabb kamatok mellett kardoskodott. Nebati mai szavaival ismét nyomást helyezett a jegybankra, mely a héten tartja kamatdöntő ülését, és a várakozások szerint tovább csökkentheti a 15%-os irányadó kamatot.

A gond csak az, hogy már a jelenlegi 20% feletti infláció mellett is erősen negatív a török reálkamat, a várakozások szerint a líra zuhanása miatt 2022 elején 25-30% is lehet az infláció. Vagyis még további kamatemelés nélkül is jelentősen romlana a török deviza helyzete, nem is beszélve a kamatcsökkentésekről.

Nem fogjuk emelni a kamatokat, meglátják, hogy anélkül is meg tudjuk oldani

- mondta Nebati a Habenturknek adott telefoninterjúban. A pénzügyminiszter szerint a líra jelenleg nem külső támadás alatt van, néhány belső „manipulatív és spekulatív tényező” okozza a gyengülését.

A török deviza grafikonját látva lassan elfogynak a negatív jelzők, az év eleje óta több mint 90%-kal gyengült a dollárral szemben, ebből 45,5%-ot az utóbbi egy hónapban zuhant. Hétfőn 14,5 felett járt már a dollár-líra jegyzés, ami újabb közel 5%-os zuhanást jelentett péntekhez képest. Ennek oka Nebati nyilatkozata mellett az, hogy az S&P a múlt hét végén negatívra rontotta a török adósbesorolás kilátását.

Címlapkép: Getty Images