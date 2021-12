Megint földbe döngölik a török lírát, itthon a holnapi kamatdöntésre figyelünk

Új történelmi mélypontra gyengült hétfő reggel a török líra a dollárral szemben, csak most 3%-os a zuhanás. Az S&P péntek este negatívra rontotta a török adósbesorolás kilátását. Az egész világon kamatdöntések határozhatják meg a következő napok hangulatát, magyar szempontból a legfontosabb az MNB holnapi lépése lehet.

A forint 365,85-nél járt az euróval szemben hétfő reggel, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti árfolyammal. A magyar devizán enyhült a nyomás, de továbbra sem tud eltávolodni a 370-es lélektani szinttől. A következő napokban a globális hangulat mellett az MNB kamatdöntése lehet meghatározó. A Monetáris Tanács kedden várhatóan ismét emeli majd az alapkamatot, csütörtökön pedig az irányadó egyhetes betéti kamat is emelkedhet. Emellett érkeznek a jegybank friss előrejelzései a GDP-re és az inflációra vonatkozóan. A dollárral szemben most 324-nél járunk, míg az angol font 428,8 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai sem mozdultak jelentősen a péntek esti szinthez képest. A feltörekvő piacon azonban most sem Kelet-Közép-Európa van a fókuszban, hiszen a török líra 3%-os eséssel kezdte a hetet, így 14,3-nál új történelmi mélyponton jár a dollárral szemben. Ez már jóval magasabb a török jegybank 13-as intevenciós szintjénél is. A heves mozgás oka, hogy az S&P péntek este negatívra rontotta a török adósbesorolás kilátását.

A hangulat romlását jelzi, hogy a dollár ismét erősödik az euróval szemben, most 1,1288-nál áll a jegyzés, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A héten Amerikában és az eurózónában is fontos kamatdöntések jönnek, vagyis komolyabb kilengések is jöhetnek az árfolyamban. A japán jen 0,1%-kal, az angol font pedig szintén 0,3%-kal gyengült adollárral szemben reggelre.

Címlapkép: Getty Images