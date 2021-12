Erősödik a forint a Fed döntésére

Bejelentette a Fed az eszközvásárlási programjának gyorsabb kivezetését, azaz akár már 2022 márciusában véget érhet a program és elkezdődhetnek a kamatemelések. Utóbbiból három is lehet jövőre, az alapkamat 2024 után pedig elérheti a neutrálisnak tekinthető 2,5%-ot. Jerome Powell elnök a sajtótájékoztatón már nem említette meg, hogy az infláció átmeneti, és a közlemény sem tartalmazta a "transitory" jelzőt. Ennek ellenére a közleményben is szerepelt, és a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy az inflációt felhajtó folyamatok a következő év vége felé mérséklődhetnek. A legnagyobb kockázatot továbbra is a járvány jelenti.