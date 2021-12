Hiába a tegnapi kamatemelés, 370-ig gyengült a forint

A forint 368 körül járt az euróval szemben ma reggel, ez minimális gyengülést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Kedd délután már elbizonytalanodott a forint a korábbi erősödést követően, ennek eredményeként gyengült vissza 370 közelébe a magyar fizetőeszköz. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat befolyásolhatja a forint sorsát is, ma este a Fed, holnap pedig az EKB kamatdöntő ülése érkezik, ezek elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehetnek hatással, ami viszont közvetetten a forint megítélését is befolyásolhatja. A dollárral szemben most 326,5 körül járunk, míg az angol font 432,4 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A magyar deviza versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,1%-kal erősödött reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacon továbbra sem csitul a török líra gyengülése, újabb 1,3%-os esés után 14,6-nál jár a dollár árfolyama, így egy hónap alatt 45%-ot zuhant a török deviza. A héten Ankarában is kamatdöntő ülést tart a jegybank, a várakozások szerint politikai nyomásra tovább vágják majd a kamatot, ami a líra további esését hozhatja magával.

Említettük már a következő napok kulcsfontosságú kamatdöntéseit, a Fed például ma este elhagyhatja az átmeneti kifejezést az inflációval kapcsolatban, illetve felgyorsíthatja QE-programjának kivezetését. Az EKB holnap valamivel könnyebb helyzetben van, hiszen az eurózóna inflációja egyelőre lényegesen alacsonyabb. Az euró-dollár jegyzés a következő két napban a jegybanki lépések mentén mozoghat elsősorban, most 1,127 körül jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen közben alig mozdult, míg az angol font 0,2%-ot javított a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images