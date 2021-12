Ismét kamatot emelt az MNB, délutánra belehúzott a forint

Csütörtök reggel 368,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett szerda estéhez képest. A magyar deviza tegnap délután átmenetileg 371 felett is járt, amivel vészesen megközelítette történelmi mélypontját, amit novemberben láttunk 372-nél. A forintra továbbra is elsősorban az MNB monetáris politikája van hatással, a jelek szerint a keddi kamatemelés nem volt meggyőző a piac számára. Ma délelőtt a következő egyhetes betéti tenderen az irányadó kamat további emelésével küldhet erősebb jelzést ismét a jegybank a befektetőknek. A dollárral szemben most 326-nál járunk, míg az angol font 432,3 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis a tegnapi jelentős alulteljesítését kicsit korrigálja egyelőre a forint. A feltörekvő piacon azonban most nem a kelet-közép-európai devizák vannak a fókuszban, hanem továbbra is a török líra zuhanása. A fizetőeszköz napról napra esik új történelmi mélypontra, ma reggel újabb 2,5%-os bukással már 15,2 körül jár a jegyzés a dollárral szemben.

A Fed tegnap bejelentette az eszközvásárlási program gyorsabb leépítését, ezt azonban már beárazta a piac, így alig mozdult a dollár. Most 1,13-nál jár az euróval szemben, ami minimális dollárgyengülést jelent szerda estéhez képest. A japán jen 0,1%-os gyengüléssel, az angol font pedig stagnálással kezdett az amerikai devizával szemben.

