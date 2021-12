Bejelentették a nagy líramentő tervet – Csak eszköz az előrehozott választásokhoz?

Fenntarthatatlan volt az az árfolyamszint, ahova szakadt a líra a dollárral szemben, ezért lépni kellett és történelmi jelentőségű a lépés – jelezték a török elnök környezetéből a kedden bejelentett lírabetéti garanciarendszer hátterét. A programot az elemzők lényeges kockázatokkal tarkított lépésnek tartják és lehet, hogy az egész csak egy eszköz az előrehozott választásokhoz.

A hétfő esti kormányülés után Recep Tayyip Erdogan elnök által felvázolt, kedden a pénzügyi tárca által kibontott terv lényege a Reuters összefoglalója szerint az, hogy 3, 6, 9, illetve 12 hónapos fix futamidejű lírabetéteket fog kínálni a török bankrendszer a magánszemélyeknek a jegybanki irányadó ráta mellett azzal az ígérettel, hogy ha a futamidő alatt a líra többet gyengülne a dollárral szemben, mint ez a fix kamat, akkor a különbséget a török állami költségvetés kipótolja. A jegybank minden nap meghatározza az elszámoláshoz szükséges devizaárfolyamot, az így kipótolt kamaton pedig nem számolnak el forrásadót, hogy ezzel is ösztönözzék a programban való részvételt és azt, hogy minél többen átváltsák dollárról lírára a megtakarításaikat, mert ezzel akarják megtámasztani az árfolyamot.

Ez egyelőre rövid távon a jelek szerint sikerült, de nem annyira magának a programnak a működése, mint a várakozási hatás miatt, illetve azért, mert a spekulatív szereplők egy része zárhatta a líra elleni pozícióit. A hétfői hatalmas és a keddi jelentős líraerősödés ugyanis nagyon alacsony piaci forgalom mellett alakult ki. Ez arra utal, hogy a piaci befektetők egyelőre kivárnak a program összes részletének megismeréséig, illetve addig, hogy lássák, a lakosság mekkora része mozdulhat meg a dollárból líra felé konvertálással.

Közben érdemes megjegyezni, hogy jelenleg 500 bázispontos vágás után 14% az említett, a lakossági betétekhez is használt irányadó jegybanki ráta (amiben további vágást ígért Erdogan), miközben a török bankok eddig jellemzően 16-18%-os betéti kamatokat kínáltak a 21%-os infláció mellett. Az infláció azonban várhatóan 30% fölé vágtat az eddigi líragyengülés és az energiaválság hatására.

Mindez tehát egy fontos bizalmi kérdéshez vezet:

akkor éri meg ugyanis a török lakosságnak belemenni ebbe az ígéretbe, ha elhiszik, hogy a török költségvetés képes a potenciális árfolyamgyengülés miatti kamatkülönbséget kipótolni és azt képes rendben ki is fizetni például minden 3 hónapban (pl. egy 12 havi betét esetén).

Egyelőre nem látszanak ennek a korlátai, hiszen 3,5% körüli GDP-arányos költségvetési hiány várható például idénre, és ha jövőre adóbevételből nem is futná ez a kipótlás, akkor kibocsáthat adósságot az állam, amit esetleg piaci befektetők hiányában megvehet a jegybank. A helyzet azonban ennél jóval rizikósabb, hiszen áttételesen növekvő költségvetési hiányhoz és a forgalomban lévő készpénz növekedésén keresztül fokozódó inflációhoz vezethet a rendszer, az pedig a líra gyengülésének ágyazhat meg. Így a fő kockázat az, hogy valójában egy egyirányú folyamat is kialakulhat a most bejelentett garanciarendszerből: a líragyengülés elleni kamatvédelem költségvetési kipótlása további líragyengüléshez vezet a felvert infláció és megnövekedett adósság miatt, és így tovább.

A török jegybank legfrissebb, december 10-i adatai szerint a török lakosság betéti megtakarításai mintegy 1200 milliárd lírát tettek ki (kb. 93 milliárd dollár) és több mint fele devizában denominált. A terv tehát azt célozza, hogy ennek minél nagyobb része kerüljön átváltásra lírába, ahhoz pedig a bizalmat akarja megteremteni, amihez a kipótlási garanciát állítja csatarendbe. A bizalom kérdése tehát kulcsfontosságú az egész tervben, hiszen évek óta meredek árfolyamgyengülést élt meg a török lakosság, most pedig a relatív alacsony török jegybanki kamat mellett kell elhinnie, hogy a költségvetés mindig képes lesz kipótolni a líragyengülés miatt szükséges részt.

A JPMorgan úgy becsli, hogy a megígért kamatnál 20%-kal nagyobb líragyengülés esetén mintegy 240 milliárd lírányi költségvetési kipótlás lenne szükséges, ami tehát a teljes jelenlegi török lakossági betéti megtakarítás ötödét teszik ki. A kipótlással tehát masszívan nőne a lakosság lírában kimutatott bankszámla egyenlege és a pénzmennyiség, így az infláció leszorítás képessége továbbra is nagy kérdés.

Lehet, hogy nem is kell ennyire előregondolkodni, hiszen a hírügynökségnek nyilatkozó egyik szakértő, a Metropoll közvélemény-kutató cég elnöke egyértelműen arra tippel, hogy Erdogan csak rövid távú előnyt akart szerezni (árfolyam stabilizálás, aminek hosszabb távú fájdalmas következményei lesznek), hogy néhány hónapon belül előrehozott választásokat tudjon tartani hatalma stabilizálásához. Szerinte minden gazdasági lépés, amit eddig tett az elnök az utóbbi időben, mind csak azt készíti elő, hogy a következő hónapokban legyen egy előrehozott választás, még a 2023 közepén lejáró mandátuma előtt.

