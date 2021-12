Gyengül a forint, ismét 370 felett az euró

A kamatemelés hatása ki is futott, a forint visszatért a tegnapi szinthez az euróval szemben. Egy euró most 370 forintba kerül kereken, ez nem jelent elmozdulást a tegnapi árfolyamhoz képest. A forint ezzel is viszont felülteljesítő: a cseh korona és a lengyel zloty is kis mértékű, 0,2%-on belül gyengülést mutat.

