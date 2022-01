Képtelen hibázni a forint, három hónapja nem volt ilyen erős

Hétfő reggel 359-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A magyar deviza a múlt héten jelentősen erősödött, majdnem 3%-os szárnyalással kezdte az évet az euróval szemben. Ebben szerepe lehetett az év eleji pozíciófelvételeknek, illetve azoknak a várakozásoknak, hogy hamarosan akár pozitív is lehet a most még erőteljesen negatív magyar reálkamat. A következő napokban az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderére, valamint a KSH pénteken megj9elenő decemberi inflációs adatára lesz érdemes figyelni. Utóbbi azért lehet különösen izgalmas, mert a várakozások szerint novemberben 7,4%-on tetőzhetett az áremelkedés, kérdés, hogy valóban csökkenést regisztráltak-e már az év végén. A dollárral szemben most 317 körül járunk, míg az angol font 430,67 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a hetet. A múlt héten a régióban is felülteljesítő volt a magyar deviza, kérdés, ez meddig tarthat ki. A feltörekvő piacon a török líra fél százalékkal erősödött reggelre a dollárral szemben.

A dollár sokak várakozásának megfelelően erősödéssel kezdte az évet, majd a Fed múlt heti jegyzőkönyve csak ráerősített arra, hogy az amerikai jegybank erőteljes szigorító lépésekkel készülhet 2022-re. A tengerentúli hozamok is emelkedésnek indultak a múlt héten, így nem meglepő a dollár erősödése. Hétfő reggel további 0,2%-kal 1,134 környékére kapaszkodott a dollár. A japán jen közben 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett, míg az angol font stagnált az amerikai devizával szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images