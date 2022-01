Átment a falon a forint, közel a következő akadály

Az év eleji pozíció felvételek és a további jegybanki kamatemelések már hétfőre odáig erősítették a forintot, hogy a 200 napos mozgóátlagot kezdte tesztelni, és a keddi kereskedésben kora délutánra ezen sikeresen át is tudott jutni, aztán kora este Jerome Powell Fed-elnök beszédének üzenetei mellett még tovább erősödött és így új háromhavi csúcsra ért kissé 357 alatti árfolyammal.

Arról, hogy miért kezdte szárnyalással a forint az új évet és milyen technikai elemzési szintekre kell figyelni, tegnap délutáni elemzésünkben már részletesen írtunk; ehhez képest annyi plusz történt, hogy a kockázati étvágy kedden amellett is erősödött, hogy világszerte tarol az omikron-hullám, messze megdőlnek a fertőzési rekordok, de ez várhatóan az egészségügy terhelését csak átmenetileg és kezelhető mértékben fokozza. Ezt a bizakodást Jerome Powell Fed-elnök újrajelölési szenátusi meghallgatásának üzenetei is erősítették kedden kora este, aki lényegében azt mondta, hogy

a gyors omikron-hullámot és a Fed kamatemeléseit át fogja vészelni az amerikai gazdaság, amelynek már munkaerőpiaca is olyan robosztus, hogy nem igényli a további monetáris támogatást.

Ezek a nyugtató, optimizmust sugalló üzenetek támogatják a globális kockázati étvágyat, mert azt jelzik, hogy a jegybank bízik benne: a monetáris politika normalizáció felé való határozott elmozdulása sem omlasztja be a gazdasági növekedést, miközben végre fel tud lépni a száguldó infláció ellen is.

Powell azt is sugallta, hogy várhatók idén a kamatemelések, hiszen messze a jegybanki cél feletti az infláció és a 2008-2009-es válság utáninál most kevesebb idő fog eltelni az első kamatemelés és a 9 ezer milliárd dollár közelébe feltornászott mérlegfőösszeg leépítésének elkezdése között. Ez azonban bizonyára nem most lesz, hiszen azt is mondta, hogy még legalább 2-4 Fed-ülésnek el kell telnie, mire tényleg nekikezdenek a mérlegfőösszeg leépítésének (így tehát ez valamikor tavasszal-kora nyáron lehet), és ennek üteme is gyorsabb lesz, mint a nagy világválság utáni menetrend volt.

A határozott monetáris politikai fellépés és az egyébként bizakodó kommunikáció együtt jótt tett a globális kockázati étvágynak, az amerikai részvénypiacok ugrottak, a dollár gyengült és ezek mellett kicsit még tovább erősödött a forint is, így az euró jegyzése a kedd esti kereskedésre 357-ig bukott a bankközi forintpiacon.

Amint látható, ezzel lefelé átjutott az EURHUF a technikai elemzési szempontból nagyon fontos 200 napos mozgóátlagon. Amint tegnap már rámutattunk: alatta rögtön van egy újabb fontos támasz zóna a 356,5-356,6-os tartományban (támasz és Fibonacci-szint) és közben a napos RSI alapján is kezd túladottá válni a devizapár (azaz túl intenzívnek kezd tűnni a forint erősödése).

Mindez tehát a forint menetelésének közelgő megakadása felé mutat, de közben az USDHUF-ban pont ma tört le egy támasz szint 316,4-nél, ami még további forinterősödés felé mutat, hiszen kinyílt egy nagyobb tér és a Fed-elnök jelzéseire a dollár is elkezdett gyengülni. Éppen emiatt kedd kora este az árfolyam már 314,2 körül jár.

