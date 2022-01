Szárnyal tovább a forint, a második erős falon is átment

A Fed elnökének kedd esti szenátusi meghallgatásával kiváltott általános piaci fellélegzést táplálta az, hogy szerdán "csak" a vártnak megfelelő, 7%-os lett az amerikai inflációs adat (sokan féltek egy vártnál jóvaél nagyobb adattól). Így ez enyhítette nagyon gyors és agresszív Fed kamatemelésekkel kapcsolatos piaci várakozásokat, ami gyengítette a dollárt, erősítette a részvénypiacokat, összességében a kockázati étvágyat. Ez ma már a nap legnagyobb részében is segítette a forintot, így az euró jegyzései előbb a 356,5 körüli újabb erős támasz szinten mentek át (támasz és Fibonacci-korrekciós szint, lásd alább), majd a 355-ös szintig jutottak.

A forint erősödésében a kora este során szerepe lehetett a magyar kormányfő élelmiszerár-stoppal kapcsolatos bejelentésének is, ami majd lejjebb tolhatja az inflációt és így az MNB által már most is 4%-ra emelt effektív kamat mellett a negatív magyar reálkamat tovább szűkülhet és ez javítja a forint megítélését. (Emellett már múlt héten is javíthatta a forint megítélését az, hogy a kormányfő főtanácsadója már múlt héten megpendítette, hogy a változó kamatozású hiteleknél a kamatot június után is befixálhatják, ez pedig azt jeletnené, hogy még nagyobb, illetve hosszabb ideig tartó mozgásteret kaphat az MNB a kezébe, hogy az infláció még határozottabban fellépjen, ha szükségesnek látja, mert a hitelek törlesztő részletén keresztül a lakossági fogyasztásra nem lesz olyan negatív hatással. Az más kérdés, hogy közben a lépéssel gyengül a jegybanki kamatok változtatásával kifejtett kamattranszmisszió, így ha a monetáris szigorítás nem tud kellően átszivárogni a gazdaságba fékező hatásként, akkor az kvázi az inflációt serkentheti is).

Amint látható: tegnap a 357,7-es fontos technikai szinten ment át lefelé az EURHUF (200 napos mozgóátlag), ma pedig a 356,5-nél található támaszt és Fibonacci korrekciós szintet törte le meggyőzően). Két "falon" is átment tehát egymás utáni napokon a forint, de közben azért érik a korrekció, visszagyengülés is, hiszen a forint relatív túlvettségét/túladottságát jelző RSI indikátor már 21-nél jár, ami az EURHUF masszív túladottságára (a forint túlvettségére) utal.

Amennyiben bő egy hónapos távon nézzük, hogy mit csinált a forint az euróval szemben, akkor azt mondhatjuk, hogy nem extrém, amit látunk, de azért kezd egyre inkább felülteljesítővé válni az utóbbi napokban a régiós devizák között. A cseh korona még lépést tud vele tartani (ott évtizedes csúcsra erősödésről beszélhetünk), de a lengyel zloty már kezd lemaradni tőle a felértékelődés intentizását tekintve.

A dollár Fed miatti esése és a forint szárnyalása együtt oda vezetett, hogy a dollár/forint jegyzések szerda estére már csaknem 310-ig estek, noha pár napja még a 316-os támasz szinttel küzdöttek, illetve előtte a 320 feletti tartományban jártak.