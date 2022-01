Itt a fordulat? Gyengülésbe kapcsolt a forint

Csütörtök reggel 353,9-nél járt a forint az euróval szemben, ami már minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából az utóbbi napok megállíthatatlan erősödése után. Persze így is szép teljesítmény, amit a forint letett az asztalra, hiszen a 2021-es évet még 370-nél zárta, majd begyújtotta a rakétákat és másfél hét alatt több mint 4 százalékkal erősödött. Sőt, tegnap este 353 közelében is járt a jegyzés. Ez komoly fordulat ahhoz képest, hogy a szakértők óvatos, fokozatos erősödés után az év végére várták 350 környékére legfeljebb a forintot. Ma az MNB egyhetes betéti tenderére figyelnek a befektetők, ugyanakkor a jelenlegi árfolyam mellett meglepő lenne, ha a jegybank változtatna a 4%-os irányadó kamaton. Korábban ugyanis épp a gyenge forint indokolta a fokozatos kamatemeléseket, de már a múlt héten sem nyúltak a rátához látva az erősödést. A dollárral szemben most 309,3 körül járunk, míg az angol font 424,1 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték egyelőre a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra megint 2,5%-os gyengülést mutat a dollárral szemben.

A dollár tegnap jelentősen gyengült az euróval szemben a 7%-os amerikai inflációs adat megjelenése után, egészen 1,144 környékére emelkedett vissza a jegyzés, utoljára két hónapja, november közepén volt ilyen erős az euró. A japán jen minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

