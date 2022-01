Erősödik a forint a meglepő inflációs adatra

Péntek reggel 354,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A forint az év eleje óta eltelt szűk két hétben így több mint 4%-os erősödésben van, vagyis a tegnapi megtorpanás után továbbra is jól megy a forintnak. Ezen az sem változtatott, hogy az MNB ismét nem emelt az irányadó kamaton, a jelek szerint a forint erősödése meggyőzte a jegybankot is, hogy nem kell hetente szigorítani a monetáris kondíciókon. A következő időszakban akár ismét erősödésbe fordulhat a forint a korrekció után, hiszen az alapvető hangulat nem változott. A dollárral szemben most 308,9-nél járunk, míg az angol font 424,9 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben ma reggelre.

A dollár tovább gyengül az euróval szemben, lassan az 1,15-öt közelíti a jegyzés, amire két hónapja nem volt példa. A jelenlegi 1,1475 körüli árfolyam 0,2%-kal magasabb a csütörtök estinél, az év eleje óta pedig 0,8%-os gyengülésben van eddig a dollár a tavalyi majdnem 8 százalékos szárnyalást követően. A japán jen péntek reggel 0,3%-os erősödésben van a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-ot javított.

