1999 óta várt erre Magyarország - Történelmi fejlesztés készül el a szomszédban

Három hónappal ugyan ismét elhalasztották a magyar és a szlovén villamosenergia-rendszerek összekapcsolását, de így is a finisébe érkezett a beruházás, melyre 1999 óta várt Magyarország. A valaha volt egyik, ha nem a legnagyobb szlovén–magyar projekt eredményeképpen a magyar villamosenergia-rendszer mindegyik szomszédos országgal rendelkezik majd közvetlen összeköttetéssel. A fejlesztés előnyeiből nem csak a két ország, de a régió és az EU is profitálhat.

Több mint húsz év után

2021 után 2022-ben is sikeresen befejeződhet egy olyan, több mint húsz éve húzódó nemzetközi fejlesztési projekt, amelynek köszönhetően javul Magyarország villamosenergia-rendszerének szomszédos országokéval való összeköttetése. A Duna felett átvezető új magyar-szlovák távvezeték tavaly április átadását követően ugyanis 2022 júniusára elkészülhet a magyar-szlovén távvezeték, pontosabban a mindeddig hiányzó szlovén oldali rész is, miután a rendszerösszekötő magyarországi szakasza már 1999-ben kiépült a határig. Azonban míg Szlovákiával már korábban is volt közös határkeresztező kapacitásunk, Szlovéniával kivételes módon eddig egyáltalán nem, így a szintén 2x400 kV-os nemzetközi magyar-szlovén távvezeték megépülése egyben azt is jelenti, hogy

júniustól már minden szomszédos országgal rendelkezünk majd közvetlen összeköttetéssel.

A történelmi fejlesztést a koronavírus-járvány is késleltette: előbb az eredetileg 2020. március 1-jére tervezett építkezés, illetve a terepmunka megkezdése csúszott fél évet, majd hasonló okokból a befejezés és a tesztüzem megkezdésének várható ideje is három hónappal 2022 júniusára halasztódott. A munkálatokat a kedvezőtlen időjárási viszonyok is hátráltatták, mivel a tavalyi év végén egy ideig erős szél akadályozta a távvezeték tartóoszlopok (pilonok) felállítását - közölte január 14-én a szlovén átviteli rendszerirányító ELES, mely ugyanakkor közleményében hangsúlyozta a fejlesztés top prioritás jellegét.

Forrás: ELES

Ez utóbbit mutatja az is, hogy a távvezeték építésének 2020 őszi alapkőletételi ünnepségén a magyar és a szlovén kormányfő is részt vett, Orbán Viktor pedig

az elmúlt évtizedek legnagyobb szlovén–magyar együttműködési projektjének nevezte a fejlesztést

az MTI beszámolója szerint. Az ugyanakkor, hogy a szlovén oldali fejlesztés megvalósítása 23 évbe telt, azt mutatja, hogy Ljubljana számára nem mindig volt fontos cél a magyar villamosenergia-rendszerrel való összeköttetés megteremtése. Janez Jansa szlovén miniszterelnök a folyamatot lassító bürokratikus akadályokra is célzott a ceremónián, de aligha csak ezért húzódott közel negyed századon át az ügy. (Szlovéniának egyébként szintén ez az egyetlen hiányzó összeköttetése, szomszédai közül csak Magyarországgal nincs közvetlen határkeresztező távvezeték-kapcsolata.)

Forrás: ELES

A rendkívül hosszú átfutási időt részben magyarázhatja, hogy szlovén léptékkel rendkívüli méretű,

az önálló szlovén átviteli hálózati infrastruktúra történetének legjelentősebb beruházásáról van szó.

Közben Szlovénia villamos energiából gyakorlatilag önellátó, sőt, nettó exportőr, másik három szomszédjával, Ausztriával, Horvátországgal és Olaszországgal pedig jóval nagyobb közös határszakasszal és szorosabb gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik, mint Magyarországgal.

Nem csak nekünk fontos

Ezzel együtt a 80 kilométer hosszú 400 kV-os Cirkovce – Pince összeköttetés létrehozása egyértelműen jelentős lépés lesz mindkét ország átviteli-rendszerirányítója számára az energiaellátás biztosítása érdekében. A fejlesztés növeli a villamosenergia-rendszer, az átviteli hálózat és az import átviteli kapacitás megbízhatóságát, az előre nem látható események vagy működési problémák esetén javítja az ellátás megbízhatóságát, elősegítve az új energiatermelő kapacitásokhoz való hozzáférést, illetve a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű bevonását.

Forrás: ELES

A beruházás nem csak a két közvetlenül érintett ország, de a régió és az Európai Unió szempontjából is lényeges, miután

jelentős szerepe lesz az európai uniós belső villamosenergia-piac megvalósulásában és a régiós villamosenergia-piacok nagyobb fokú integrációjában, ami az EU-nak fontos célja.

A projekt kiemelt közösségi jelentőségét jelzi, hogy az EU a mintegy 120-130 millió eurós költségekhez 48,2 millió euróval járul hozzá az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében. (A 2021-ben átadott új magyar-szlovák távvezetéket szintén ez értékeli fel.)

A projekt tehát nem "csak" arról szól, hogy összekapcsolja a magyar és a szlovén rendszereket, de ezáltal a szlovén-magyar határ is bevonható lesz az integrált villamosenergia-piac kialakítását célzó európai projektekbe és ezzel egyidejűleg a határkeresztező kapacitások kereskedelmét is lehetővé teszi. A távvezeték megépítésével elindul a kapacitás allokáció a szlovén-magyar határon, mellyel ez az úgynevezett metszék is bekapcsolódik az Egységes Napon-belüli Piacösszekapcsolásba (SIDC) és az Egységes Másnapi Piacösszekapcsolásba (SDAC). A piac-összekapcsolás elsődleges célja a regionális árampiacok mélyebb integrációjának biztosítása; ez nemzeti és nemzetközi érdekeket is szolgál, mivel a rugalmasság növelésével magasabb ellátásbiztonságot és több más előnyt is nyújt a fogyasztók és kereskedők számára.

A fejlesztés elsődlegesen a szlovén és magyar átviteli rendszerirányító, az ELES és a MAVIR projektje, de mivel mintegy 1,2 kilométer szakaszon horvát területen is áthalad, ezért a horvát HOPS is részt vesz benne. (Az ELES és a HOPS megosztja a potenciális nyereséget a Szlovénia és Magyarország közötti kapacitáskereskedelemből származó bevételéből, de mivel a vezeték horvát területen keresztül mindössze 1,2 kilométeres szakaszon halad át, Horvátország legfeljebb az összbevétel 1,5 százalékát kaphatja.) A korábbi tervek szerint a nagyfeszültségű távvezeték teljesen szlovén területen épült volna meg, és a muravidéki Gyertyános (Gaberje) település mellett haladt volna el, a helyiek azonban tiltakoztak ellene. Horvátország és Magyarország között egyébként még 2006-ban megépült az összeköttetés.

Az alig több mint 2 milliós lélekszámú Szlovénia végső villamosenergia-felhasználása mintegy 13 000 GWh volt 2020-ban 17 000 GWh-t meghaladó bruttó termelés mellett, míg Magyarország felhasználása megközelítőleg 47 000 GWh, termelése 33 000 GWh felett alakult. A szlovén villamosenergia-termelés 37 százalékát az atomenergia, 30 százalékát a vízeneregia, 26 százalékát a szén, a fennmaradó részt pedig a földgáz (4 százalék), a biomassza, és a napenergia (2-2 százalék) adta. Az ország nemzeti energia- és klímaterve szerint a szenet 2033-ban vezetik ki a mixből, az így kieső kapacitást pedig nagyrészt atomerőmű-bővítéssel, valamint megújulókkal és földgázzal pótolnák.

Forrás: MEKH

Miután várhatóan idén júniustól megindulhat a fizikai villamosenergia-áramlás is a két ország között, magyar szempontból is van jelentősége annak a 2021 december végén napvilágot látott hírnek, mely szerint a magas áramárak miatt a szlovén kormány a villamosenergia-export átmeneti tilalmát fontolgatja. Magyarország ellátása - ahogy eddig is - természetesen továbbra is megoldható lenne ennek hiányában is, köszönhetően a magyar villamosenergia-rendszer többi szomszédos országgal kiépített jó összekötöttségének is. A magyar és szlovén villamosenergia-rendszerek közvetlen összekapcsolása azonban mindenképpen kedvező fejlemény a magyar, a régiós és az egész európai energiaellátás szempontjából, egy ilyen intézkedés Szlovénia általi esetleges bevezetésétől függetlenül is.

