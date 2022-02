Kapaszkodik tovább a forint - Meddig lehet benne szufla?

Hétfő reggel 354,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti árfolyammal. A múlt hét végén 352,6-nál is járt a jegyzés, majd ott kicsit elbizonytalanodott a forint. Az év eleje óta így is 4,1%-os erősödésben van a forint, vagyis nem lehet panaszunk az elmúlt hetek teljesítményére. Az elemzők többsége szerint 350 körül azért már nehéz lenne további jelentős forinterősödésre számítani, valahol ott lehet az árfolyam alja 2022-ben. A héten elsősorban a pénteken érkező januári inflációs adat hozhat további mozgást a forint piacára, a szakértők szerint az év eleji áremelések akár kellemetlen meglepetést is okozhatnak. A dollárral szemben most 310-nél járunk, míg az angol font majdnem 420 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,3%-os, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis az utóbbi hetek felülteljesítése után ma egyelőre alulteljesítő a magyar deviza. A feltörekvő piacon a török líra minimálisan erősödött a dollárral szemben.

A múlt héten az EKB kamatdöntését követő jegybanki kommunikáció komoly lökést adott az eurónak a dollárral szemben, most egyelőre onnan próbál visszakapaszkodni az amerikai deviza. Hétfő reggel 1,1429 körül jár a jegyzés, ez 0,2%-kal marad el a péntek esti szinttől. A japán jen 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a hetet, míg az angol font minimálisan erősödött a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images