Szinte meg se rezdült a forint a hatalmas meglepetést jelentő inflációs adatra

Ahogy arról beszámoltunk, januárban a várakozásoknál is jóval gyorsabban, éves alapon 7,4%-kal emelkedtek az árak Magyarországon. Az infláció méréséhez a Központi Statisztikai Hivatal egy évente frissülő, a háztartások teljes fogyasztási szerkezetét tükröző termék- és szolgáltatáskosarat használ. Az esedékes felülvizsgálat most is hozott változásokat.