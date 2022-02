Egyre csúnyább a forint esése, pedig a régió már magára talált

Hétfő reggel 355 körül járt a forint az euróval szemben, ez mintegy 0,3%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Ez a pénteki fél százalékos esés után érdemi korrekciónak mondható. Most elsősorban a nemzetközi hangulat és a kockázatvállalási hajlandóság ingadozása mozgatja a forintot is, a hangulat romlásával nő a kockázatkerülés, ami a forintot is negatívan érinti. A hangulat pedig elsősorban az orosz-ukrán feszültséggel párhuzamosan ingadozik, hiszen a háborús veszélyről érkező hírek szinte naponta befolyásolják a befektetőket. A dollárral szemben most 313-nál jártunk, míg az angol font 423,75 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os erősödéssel kezdte a hetet, vagyis egyértelműen látszik a hangulatjavulás a piacon. A feltörekvő piacokon a török líra stagnálással kezdte a hétfői napot, az orosz rubel viszont majdnem egy százalékkal erősödött. Ez is jelzi a háborús feszültség enyhülését, ami elsősorban annak a ma reggeli nyilatkozatnak köszönhető, mely szerint Ukrajna kész lemondani NATO-csatlakozási álmairól annak érdekében, hogy elkerülje a háborút.

A dollár a most héten látott erősödés után egyelőre korrekcióval kezdi a hetet, a jelenlegi 1,1347 körüli árfolyam 0,05 százalékkal magasabb a péntek estinél az euróval szemben. A dollárra a háborús hírek mellett a jegybankok monetáris politikája lehet hatással, a Fed március közepén várhatóan már kamatot emel majd, az EKB pedig újratervezheti lépéseit. A japán jen ma reggel minimális gyengüléssel kezdte a napot, akárcsak az angol font.

