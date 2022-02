365 környékén ingadozik a forint az ukrajnai fejlemények hírére

Újra 365 fölé került az euró jegyzése, az EURHUF 365,8-as szinten áll, ez azonban még mindig 0,6%-os erősödést jelent az euróval szemben. A dollár 325 forint 50 fillérbe kerül, ami több mint 1%-os erősödést jelent, napon belül 3,5 egység az elmozdulás. Ez annak is köszönhető, hogy az ukránok és az oroszok is tárgyalási szándékukról nyilatkoztak, a befektetők elkezdtek kiszállni a dollárból is: az amerikai fizetőeszköz 0,3%-ot gyengült ma. Korai még elkiabálni, a háború szele mindent megfordíthat a piacon is.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start