A történelmi mélypontról visszapattant a forint

Ahogyan azt a tegnapi értékelő cikkünkben írtuk, a magyar deviza gyengélkedése mögött az elsődleges ok az orosz-ukrán háború, már csütörtökön Ukrajna lerohanása után kevés hiányzott a mélyponthoz a forintnak. A konfliktus általános kockázatkerülést váltott ki a piacon, amikor igyekeznek minden kicsit is kockázatos eszköztől szabadulni a befektetők. Ez pedig minden feltörekvő devizára, így a forintra is hatással van, miközben erősödnek az olyan biztonságos menedéknek tekintett devizák, mint a dollár, a japán jen vagy a svájci frank.

A helyzet nem változott sokat azóta sem, a lengyel zloty hasonló ütemben gyengül, mint a magyar fizetőeszköz. A piaci szereplők szerint ameddig a geopolitikai feszültség nem enyhül, a régiós devizák gyengülésre vannak ítélve. A szakértők még abban sem biztosak, hogy egy jegybank kamatemelés fékezheti-e érdemeben a gyengülést, hiszen nem a kockázati prémiumok (többé-kevésbé) átlátható emelkedéséről van szó, hanem a nagy bizonytalanság miatti kockázatkerülésről. Ugyanakkor a jegybanki dilemma mégis valós, hiszen a történelmi mélypontra gyengülő forint az amúgy is erős inflációs kockázatokat tovább növeli.