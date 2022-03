Vad csapkodás a forintnál, újra 380 felett az euró

Amilyen gyors volt a forint szárnyalása (feltehetően az EUR/USD-ben látott átmeneti ugrás miatt), olyan gyorsan ki is fulladt, sőt vissza is fordult (ahogy az EURUSD is visszasüllyedt), mert az euróval szembeni jegyzések 376,5-ről hirtelen 380 fölé visszaugrottak. Most éppen 380,3-nál jár a kereskedés. Az EURUSD újra 1,1080-nál jár az 1,1140-ig felszúrás után, így a dollár/forint jegyzések is 343,7-ig visszaugrottak.