Újra megszólalt az MNB: minden eszközt készek vagyunk használni

A magyar jegybank nem kommentál konkrét devizapiaci beavatkozásokkal kapcsolatos kérdéseket - közölte a bank pénteken a Reuters kérdéseire e-mailben elküldött válaszában. "Ugyanakkor, ahogy az MNB március 1-én jelezte, készen áll arra, hogy eszköztárának minden elemét felhasználva biztosítsa a helyi pénzügyi piacok stabilitását" - tette hozzá a bank.

A Magyar Nemzeti Bank jelzése nem tartalmaz ugyan újdonságot, de mégis jelzés értékű, hiszen a forint szerdán történelmi mélypontra süllyedt az euróval és a dollárral szemben, és a csütörtöki erőteljes (75 bázispontos) kamatemelés hatására sem távolodott el érdemben az új rekordszinttől.

A forint helyzetét elsősorban az befolyásolja, hogy a kockázatkerülő befektetők leépítik a feltörekvő piaci kitettségüket, így a forint és a lengyel zloty is 6%-ot gyengült már az orosz invázió óta. (A cseh jegybank ma intervenciót jelentett be, ez rövid távon megfogta a gyengülést, de amúgy a korona is másik két fizetőeszközzel párhuzamosan mozog.)

A régión az sem segít, hogy a befektetői kör sok eleme közös Oroszországgal, ahol most befagyott a pénz. Az ilyen alapokból jobb híján egyéb eszközöket szórnak ki, hogy kielégítsék a befektetésijegy-tulajdonosok eladási igényét.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 04. Így vágják ki a világból az orosz gazdaságot

A forint a jegybank óvatos jelzésére nem reagált, továbbra is 383 körül jár az árfolyam.

Címlapkép: Getty Images