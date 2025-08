Nem aranybánya, de igazi kincs - Nagy dobásra készül egy magyar család az erdélyi sóbányával

Csiki Gergely 2025. augusztus 06. 06:08

Egy magyar családi vállalkozás Európa legmodernebb és leghatékonyabb sóbányáját tervezi létrehozni Romániában, nyugat-európai mintára, miután tavaly elnyerték a kitermelési jogot. A kitermelés akár évszázadokig is folytatható az erdélyi Virágosvölgyben, de ami még ennél is értékesebbé teszi a helyszínt, az a só minősége, 99 százalékos tisztaságú - árulta el a részleteket a Portfolio-nak adott interjújában Veres Márton, a Salt-Veres Zrt. vállalkozás egyik fontos szereplője. Édesapjának pattant ki a fejéből az az ötlet még a 2000-es évek elején, hogy a só megkerülhetetlen ásványkincsünk és az is marad. Mindezek mellett beszéltünk az aktuális piaci folyamatokról is, az orosz-ukrán háború hatásáról, a hazai piac méretéről, a vállalkozásba bevont szakmai befektetőkről, a bánya hightech megoldásairól, a tervezett menetrendről, a beruházás ökológiai lábnyomáról, valamint megtérülésről. De azt is megkérdeztük, hogy hol is a csavar a történetben.