Rákapcsolt a forint - Már 388-nál az euró

Kedd reggel 394 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett hétfő estéhez képest. A magyar deviza az utóbbi napokban folyamatosan gyengült új történelmi mélypontra, tegnap délelőtt a 400-as szintet is megérintette az árfolyam. Az újabb lélektani határtól aztán elsőre visszafordult a jegyzés, de még most is kifejezetten gyengének mondható a forint, hiszen hétfő reggel például még 390 alatt kezdte a napot. A dollárral szemben is láttunk új mélypontot tegnap a forint szempontjából 370 felett, kedd reggel egyelőre 363 körül jár a jegyzés, míg az angol font 475,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,3 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,8%-ot bukott a dollár ellenében, míg az orosz rubel 0,15%-ot veszített azok után, hogy az elmúlt egy hónapban több mint 80%-kal értékelődött le.

Az utóbbi napokban a dollár erősödése is rosszul jött a forintnak, csak tovább nehezítette a helyzetet és rontotta a kilátásokat. Kedd reggel 1,0878 körül járt a jegyzés, ami egyelőre minimális korrekciót, vagyis dollárgyengülést jelent. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,15%-os gyengüléssel kezdte a napot.

