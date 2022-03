Csapkodják a forintot - most épp gyengül az árfolyam

Csütörtök reggel 376,75 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4%-os forinterősödést jelentett szerda estéhez képest. Vagyis a jelek szerint folytatódik a tegnapi tendencia, szerdán több mint 2%-ot ugrott a magyar deviza. Így a hét elején még 400-ig ugró árfolyam jelentősen visszaesett mostanra. Persze a jelenlegi szint még mindig magasnak számít a korábbi időszakhoz képest, két hete még ez is történelmi mélypontot jelentett volna a forint szempontjából. Kérdés, meddig tarthat a visszapattanás, ha a háborúval kapcsolatban rossz hírek érkeznek, akkor megint hamar elromolhat a hangulat a piacokon. Ma a befektetők az MNB egyhetes betéti tenderére figyelnek, a jegybank kedden megteremtette magának a mozgásteret a további kamatemelésre. Emellett kora délután jön az EKB kamatdöntő ülése is, melynek szintén nagy jelentősége lehet. A dollárral szemben most 340,86-nál járunk, míg az angol font 449,3 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os a cseh korona pedig 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis ma reggel továbbra is érezhetően felülteljesítő a forint. A feltörekvő piacon a török líra 0,65%-kal gyengült a dollár ellenében, az orosz rubel pedig 0,1 százalékot veszített tegnaphoz képest.

Az utóbbi két napban a dollár árfolyamában is fordulatot láttunk, az amerikai deviza a korábbi erősödésből gyengülésbe kapcsolt, visszakorrigált 1,10 fölé az euróval szembeni árfolyam. Most 1,1056-nál jár a jegyzés, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent, vagyis itt is látszik némi változás, amit még korai lenne újabb fordulatnak nevezni. Az árfolyam sorsát nagyban befolyásolhatja az EKB már említett mai kamatdöntése és a jegybank kommunikációja. A japán jen ma reggel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre minimálisan mozdult.

