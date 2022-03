Elpattant a kritikus szintről a forint árfolyama

A forint 370 körül kezdi a napot az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelent a szerda esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza a hosszú hétvégén tudott 370 közelébe erősödni, azóta azonban úgy tűnik, mintha kifulladt volna a nagy menetelés. Innen elsősorban a háborúval kapcsolatos hírek tudnák kimozdítani a magyar devizát bármelyik irányban, a befektetők továbbra is elsősorban az orosz-ukrán konfliktus alakulására figyelnek. Amennyiben a béketárgyalásokon sikerülne komolyabb áttörést elérni, akkor talán még vehetne egy újabb lendületet a forint, viszont annak is van esélye, hogy mostanra kicsit túlszaladt a piaci optimizmus és újra rossz híreket kapnak a befektetők, ami az ellenkező irányba mozdítaná a forintot is. A háborús hírek mellett ma az MNB szokásos egyhetes betéti tenderére lehet érdemes figyelni, kérdés, hogy a magyar deviza utóbbi napokban látott erősödése után tovább emeli-e az irányadó kamatot a jegybank. A dollárral szemben most 335,4-nél járunk, míg az angol font 441,5 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty 0,15%-os gyengüléssel, a cseh korona viszont 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, vagyis egyelőre a régiós piacon sincs egyértelmű irány. A feltörekvő devizák közül a török líra 0,6%-kal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 2 százalékos erősödéssel indította a napot.

A tegnap esti Fed-döntés nem hozott igazán nagy izgalmakat a devizapiacra, hiszen a befektetők már beárazták a 25 bázispontos kamatemelést. A dollár további gyengülése következett az előzetesen vártnak megfelelő lépés után, így újra az 1,10-es lélektani határ fölé emelkedett az euró-dollár jegyzés. Most 1,1034 körül jár az árfolyam, ami stagnálást jelent tegnap késő estéhez képest. A japán jen szintén alig mozdult, míg az angol font 0,15%-os erősödéssel kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images