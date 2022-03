Itt a magyarázat a 400-as euróárfolyamra: a háború kirobbanásakor azonnal támadásba lendültek a spekulánsok

Az orosz-ukrán háború kitörését követően hirtelen új történelmi mélypontra esett a forint az euróval szemben, a 400-as lélektani szintet is megérintette a jegyzés. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy hirtelen komoly spekulatív pozíciók épültek ki a magyar deviza ellen, ezt támasztja alá az MNB most megjelent ábrakészlete is. Ezeket a pozíciókat mostanra elkezdték zárni a befektetők, aminek eredményeként 370-ig kapaszkodott vissza a forint.

Rég nem látott volatilitással indult az év a forint piacán

A tavalyi évet 370-nél zárta a forint az euróval szemben, most is nagyjából ugyanott áll. Vagyis aki nem követte a piaci eseményeket az elmúlt napokban, az akár azt is gondolhatná, hogy semmi nem történt szűk három hónap alatt. Ha azonban alaposabban megnézzük a grafikont, akkor látszik, hogy február végéig az erősödés jellemezte a forint árfolyamát, ahogy arra számítani is lehetett, majd hirtelen 355-ről pattant vissza a jegyzés az orosz-ukrán háború kitörésekor, aztán néhány nap alatt a 400-as szintet is megérintette az euró árfolyama. Az elmúlt két hét pedig aztán megint az erősödésről szólt.

Vagyis rendkívüli kilengések jellemezték a magyar devizát az utóbbi három hónapban, ami persze annyira nem is meglepő, hiszen rendkívüli időket élünk február vége óta. Korábban többször írtunk arról, mi vezetett a forint meredek gyengüléséhez, most csak röviden címszavakban foglalnánk össze:

A háború kitörésekor kialakult egy általános kockázatkerülés, ami a feltörekvő piaci eszközöket érzékenyen érintette.

Az egyébként is sújtott feltörekvő piacon belül a földrajzi közelség miatt a kelet-közép-európai régiót kiemelten büntették a befektetők.

Az orosz piacról nehezen tudtak kiszállni veszteséges pozícióikból a külföldi befektetők, így nekik kapóra jött az egyébként is sérülékeny régió, ahol megpróbálhatták visszahozni a veszteségük egy részét.

Ezek eredménye volt az, hogy a forint 400-ig gyengült az euróval szemben, majd az utóbbi két héten sokan elkezdték zárni a pozícióikat jókora nyereséggel, ami visszaerősítette a magyar devizát.

Ha a régiós devizákhoz hasonlítjuk a forint teljesítményét, akkor felemás a kép: a magyar deviza 3%-os gyengülése egy hónap alatt nem kirívó, ha a lengyel zlotyhoz hasonlítjuk, mely 2,6%-ot esett. A cseh korona viszont még erősödni is tudott, bár hagyományosan stabilabb, illetve ott a jegybanknak sokkal nagyobb a mozgástere a piaci intervenciókra a magasabb devizatartalék miatt.

Ritkán látni ilyen erős támadást a forint ellen

Az MNB már utalt rá az elmúlt hetekben, hogy a háború kitörésével nagyon jelentős spekulációs támadás indult meg a forint ellen. Először azzal fenyegettek, hogy megdrágítják a magyar deviza elleni pozíciók felvételét, majd kedden már konkrétumokat említett Virág Barnabás: elmondása szerint nagyon rövid idő alatt mintegy 700 milliárd forintnyi short pozíció épült ki, majd az kezdett csökkenni.

Ezt támasztja alá a jegybank friss ábrakészlete, melyen rég nem látott fordulat látszott a pozícionáltságban.

A grafikonon látszik, hogy a háború február 24-i kitörése után azonnal a forint ellen fordultak a befektetők, majd az első ijedség után lassan kezdett csökkenni a shortállomány. Február végén a külföldi befektetők short állománya 700 milliárd forint volt, majd ez hirtelen 1400 milliárdra ugrott, de még most is 1259 milliárdon áll. Ebből is látszik, hogy

azért még nem vonultak teljesen fedezékbe a forint támadói.

A fenti két grafikon is azt támasztja alá, hogy a háború kirobbanása rendkívüli helyzetet hozott a devizapiacon, az elmúlt években nem nagyon láttunk ilyen gyorsan ekkora short pozíciót felépülni a forint esetében.

Mi jöhet most?

Az utóbbi napokban úgy tűnik, hogy 370 körül kifulladt a forint erősödése, vagyis befejeződött a korrekció. Persze a háborúnak nincs még vége, továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja az árfolyamot. A Commerzbank szerda reggeli kommentárja azt hangsúlyozza, hogy az MNB nem győzte meg a piacot, hiába küldött erős üzeneteket kedden. A bank szakértője szerint továbbra is megvan a kérdés a befektetők egy részében, hogy a magyar jegybank valóban mindent megtesz-e az infláció csökkentése érdekében.

A Commerzbank is azt emeli ki, hogy elsősorban az orosz-ukrán háború hírei mozgathatják továbbra is az árfolyamot, azonban szerintük ebben a környezetben a monetáris politika sem tud valódi támogatást nyújtani, ha esetleg megint romlik a hangulat és erősödik a kockázatkerülés.

Az MNB a lehető legkeményebb kommunikációt választotta, amit hamarosan a pénzpiacok is beárazhatnak további monetáris szigorításként – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte a jegybank elköteleződése, hogy sokáig magasabban tartja a kamatot rövidtávon 370 körül tarthatja az euró árfolyamát. Virovácz továbbra is arra számít, hogy 8% felett lesz majd a kamatemelési ciklus csúcsa, vagyis szerinte van még tér felfelé a jelenlegi állampapírhozamokban.

