Erősödött a forint a hét utolsó napján

Péntek reggel 374,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A magyar deviza az utóbbi napokban gyengült vissza 370-től, ahol a jelek szerint komoly falba ütközött az erősödés, már nem először. Most úgy tűnik, hogy azért a 375-ös szintnél pedig erősebb ellenállás van az árfolyamban, vagyis amíg nem romlik el ismét a hangulat jelentősen, addig ebben a szűk sávban maradhat a jegyzés. A befektetők elsősorban a háborús hírekre figyelnek, amennyiben ott komoly pozitív áttörés lenne a fegyverszünettel kapcsolatban, akkor a forint is újra lendületet kaphatna. Most azonban talán nagyobb az esély arra, hogy az elmúlt két hét optimizmusa már túlzó, a korábbi extrém pesszimizmus után átlendült a piac. A dollárral szemben most 339,5-nél járunk, míg az angol font 448 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty fél százalékos erősödéssel, a cseh korona viszont minimális gyengüléssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, az orosz rubel pedig 0,4%-kal erősödött a dollár ellenében.

Egyértelműen a nemzetközi hangulat hatását mutatja, hogy a dollár árfolyamában is párhuzamosan látunk fordulatot, az euró-dollár jegyzés visszakapaszkodott 1,10 fölé. A jelenlegi 1,1023 körüli árfolyam 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél. A japán jen fél százalékkal erősödött a dollár ellenében, az angol font pedig egyelőre stagnál.

Címlapkép: Getty Images