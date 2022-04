Folytatódik a forint vesszőfutása - Már 380 felett a kamatdöntés után

Továbbra is a 380-as lélektani szint alatt egy hajszállal jár a forint az euróval szemben, itt torpant meg az utóbbi napok gyengülése. Most 379,5 körül jár a jegyzés, ami szinte hajszálra megegyezik a szerda esti szinttel. Az utóbbi két napban a forint jelentős gyengülésével alulteljesítő volt, hiszen egy hét alatt több mint 3%-ot bukott a magyar deviza, miközben a lengyel zloty bő fél százalékkal, a cseh korona pedig 0,1 százalékkal gyengült. Ma a háborús hírek mellett elsősorban az MNB egyhetes betéti tendere lehet hatással a befektetőkre, kérdés, hogy a deviza gyengülését látva lép-e a jegybank. A dollárral szemben most 347,5-nél járunk, míg az angol font 454,76 forintba kerül.

A forint már említett versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült, az orosz rubel viszont 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az amerikai deviza a hét elején 1,10 alá erősödött az euróval szemben, ott azonban megtorpant a menetelése. Most 1,092 körül jár az árfolyam, ami 0,2 százalékos dollárgyengülést jelent szerdához képest. A japán jen minimálisan erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos javulással kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images