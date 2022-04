Ma már a 370-et célozhatja meg a forint – Tud még tovább menni?

A húsvéti hétvége után sem hagyott alább a forint erősödése, kedden tovább tudott kapaszkodni a magyar deviza. Így lassan a 370-es lélektani szintet kezdheti támadni, ha maradt még benne szufla, egyelőre a háborúval kapcsolatos hírek sem okoznak komolyabb kilengést az árfolyamban.

Szerda reggel 371,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza egyébként kéthetes csúcsra kapaszkodott tegnap, a húsvéti hosszú hétvége után sem bizonytalanodott el a forint. Így a múlt héten még a 380-as lélektani határ fenyegette a forintot, most pedig lassan az újabb lélektani határt célozhatja meg a magyar deviza. A következő napokban továbbra is elsősorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek határozhatják meg a hangulatot, a makroadatok és jegybanki döntések szempontjából csendesebb időszakban vagyunk most. A dollárral szemben 343,6 körül járunk, míg az angol font 447,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,3 százalékos, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a szerdai napot. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre stagnál a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,2 százalékos erősödéssel kezdi a napot.

Az amerikai deviza gyengüléssel indít az euróval szemben, a jegyzés 1,08 fölé emelkedett, jelenleg 0,2%-kal magasabb a kedd estinél. A japán jen és az angol font közben hasonló mértékben erősödött a dollárral szemben.

