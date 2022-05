Csúnya esés után 382-nél kezdi a napot a forint – Talpra tud állni?

Érezhetően gyengült tegnap a forint az euróval szemben, a hétfő reggeli 378 után most 382 felett jár az euró jegyzése. Továbbra is elsősorban a dollár erősödése mozgatja a piacot, az amerikai deviza 1,05 körül ingadozik az euró ellenében.

Kedd reggel 382,4 közelében járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a hétfő esti szintnél. A magyar deviza már tegnap is érdemben gyengült, így a 380-as lélektani határ fölé emelkedett az euró árfolyama. Az utóbbi egy hónapban 4%-os gyengülésben van a forint, vagyis a háború első sokkja után került ismét gyengülő pályára. Az orosz-ukrán háború kitörése után első sokként 400-ig gyengült a magyar deviza az euróval szemben, majd kis megnyugvás után esett vissza 380 környékére az utóbbi hetekben. Ez azt jelenti, hogy az árfolyam még mindig magasabban van, mint a háború előtt látott 372-es csúcs. A dollárral szemben most 363,9 -nél járunk, míg az angol font 455,3 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty minimális, 0,05%-os gyengüléssel kezdi a napot az euróval szemben, míg a cseh korona 0,15%-os erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimális, 0,1%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Az utóbbi napokban egyértelműen a dollár árfolyama mozgatja a devizapiacot, az amerikai fizetőeszköz egy hónap alatt 5%-kal erősödött az euróval szemben. Így a múlt hét második felében már 1,05 alatt is járt a jegyzés, ami ötéves csúcsot jelentett a dollár szempontjából. Azóta is a lélektani szint környékén ingadozik a jegyzés, most éppen egy hajszállal 1,05 felett. Várhatóan a következő időszakban is a dollárt lesz érdemes figyelni, holnap este jön a Fed kamatdöntő ülése, mely ismét nagyobb kilengést hozhat a piacra. A japán jen kedd reggel minimálisan mozdult a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos erősödéssel nyitott.

Címlapkép: Getty Images