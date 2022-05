Csúnya fordulat: ütik vissza a forintot a tegnapi szárnyalás után

Csütörtök reggel 377 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,35%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Ha azonban hozzátesszük, hogy szerdán 382-ről 376-ig jött le a jegyzés, akkor ez még simán „belefér” a normális korrekció kategóriájába. Kérdés, hogy hosszabb távon tudja-e tartani magát itt a magyar deviza, ez ma a nemzetközi hangulat mellett a régiós kamatdöntésektől függhet. Az MNB esetében meglepő lenne, ha változtatnának a 6,45%-os egyhetes irányadó kamaton a mai tenderen. A lengyelek és a csehek egyelőre le vannak maradva, így nem is meglepő, hogy ott akár 100, illetve 50 bázispontos szigorítást is elképzelhetőnek tart a piac. A dollárral szemben most 355 körül járunk, míg az angol font 446 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,4%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdi a napot. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,1 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig 0,9%-kal esett vissza a dollárral szemben.

Az utóbbi időszakban a dollár erősödése hatott a forintra is, ezért továbbra is érdemes fél szemmel figyelni az amerikai devizát. Tegnap este korrekciót láttunk az euró-dollár árfolyamban is, hiszen a Fed jelzései után 1,05-ről 1,06 fölé ugrott a jegyzés. A következő időszakban is elsősorban az amerikai jegybank monetáris politikájával kapcsolatos várakozások mozgathatják az árfolyamot. A japán jen ma reggel 0,2 százalékos gyengüléssel kezd a dollárral szemben, míg az angol font 0,6%-ot esett.

