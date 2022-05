Itt az új forintmélypont: sosem volt még ilyen drága a dollár

Csütörtök reggel 381,15 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett tegnap estéhez képest. Így továbbra is a 380-as lélektani határ körül jár a jegyzés, még nem távolodott el jelentősen onnan. Ma az MNB szokásos egyhetes betéti tenderét tartja, melyen várhatóan nem emeli majd a 6,45 százalékos irányadó kamatot. Legalábbis egyelőre semmi nem indokolja a további szigorítást, legfeljebb a vártnál magasabb áprilisi infláció miatt fájhat a jegybank feje. A dollárral szemben most 362,5 körül járunk, míg az angol font 442,2 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,3%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon eközben a török líra 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 1,3%-kal esett vissza.

Az utóbbi hetekben jelentősen befolyásolta az euró-dollár árfolyam is a forint sorsát, most is hasonlót látunk, a dollár ismételt erősödésével indultak gyengülésnek a régiós devizák. Megint az 1,05-ös lélektani határt támadhatja az amerikai fizetőeszköz, csütörtök reggel ez alá is esett a jegyzés, ami 0,2 százalékos erősödést jelent szerda estéhez képest. A japán jen 0,3 százalékos erősödéssel kezdte a napot, az angol font pedig fél százalékos gyengülésben van.

