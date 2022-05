Nem bír magához térni a forint a kormány extraprofitos bejelentése óta

Portfolio 2022. május 26. 07:11

Még nem tudott érdemben visszaerősödni a forint azután, hogy szerdán több, mint 10 egységet szakadt az euróval szemben 395-ig, amely esés nagyobb részét azután következett be, hogy a kormányfő bejelentette az ágazatoktól két évre elvonandó „extraprofit” tervét. A részleteket majd ma délután ismertetik a Kormányinfón, mindenesetre beigazolódni látszanak a piac félelmei és az unortodox lépésekkel kapcsolatos aggodalmak is, amelyek összességében a vállalati profitokat és a külföldiek Magyarországgal kapcsolatos bizalmát is rombolhatják.