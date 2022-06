Szép csendben hatalmasat ugrott a forint az ünnepnapon, de kedd reggel máris kezd kijózanodni

Komolyabb gyengüléssel kezdi a keddi napot a forint az euróval szemben, ez azonban nagyrészt a tegnapi szárnyalás korrekciója. Pünkösd hétfőn ugyanis az alacsony forgalmú piacon nagyot ugrott a magyar deviza látszólag indokolatlanul.

390 közelébe gyengült vissza a forint kedd reggel az euróval szemben, a 389,7-es árfolyam 0,6%-kal magasabb a hétfő estinél. Szokatlan ekkora erősödést látni kora reggel, ebben elsősorban az játszhat szerepet, hogy tegnap az alacsony forgalomban komoly lendületet mutatott a magyar deviza. Hétfőn 392-től egészen 387 közelébe esett az euró-forint jegyzés, ennek több mint felét korrigálta vissza hirtelen néhány perc alatt a forint. Várhatóan a következő napokban is a 390-es szint határozza meg a forint jegyzését, így továbbra is látótávolságon belül van a március elején látott 400-as történelmi csúcs az árfolyamban, bár kicsit sikerült eltávolodni tőle. A dollárral szemben most 364,5-nél járunk, míg az angol font 454,1 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,4%-os gyengülést mutat a dollárral szemben, míg az orosz rubel tovább erősödik kismértékben.

Az euró-dollár jegyzés továbbra is 1,07 körül ingadozik, most éppen kicsivel alatta jár. Amennyiben a következő időszakban megint elindulna egy komolyabb dollárerősödés, az ismét negatív lehetne a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára is. A befektetők most elsősorban az EKB csütörtöki kamatdöntésére figyelnek, az hozhat új impulzust az árfolyamban akár. A japán jen 0,6%-os gyengüléssel kezdte a keddi napot a dollárral szemben, míg az angol font fél százalékot esett.

