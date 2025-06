Ha Izrael nyerésre áll, miért is olyan fontos, hogy Amerika beszálljon a háborúba? Itt van a válasz

Izrael péntek hajnali támadása teljesen felkészületlenül érte Iránt: órákon belül sikerült lefejezni a teljes katonai vezérkart, beleértve a forradalmi gárda és a hírszerzési szervek vezetését, tönkretenni a katonai repterek zömét, illetve súlyos károkat okozni a légvédelmi képességben. Vasárnapra az izraeli légierő gyakorlatilag az iráni légtér urává vált: érdemi ellenállás nélkül tudnak támadni bármit Iránon belül.

Tegnap, tegnapelőtt erős jeleit adta Donald Trump amerikai elnök annak, hogy arra készül, hogy beszálljon Izrael oldalán az Irán ellen zajló katonai műveletekbe: vadászbombázókat küldött a Közel-Keletre, elindult a térségbe a Nimitz repülőgép-hordozó, Truth Socialön pedig megadásra szólította fel az ajatollah seregét.

Adott a kérdés, hogy ha Izrael ilyen jól áll, mégis mi szükség van arra, hogy Amerika kockára tegye saját katonai eszközeit, pilótáinak életét egy Irán elleni háborúban.

A rövid válasz annyi, hogy Izraelnek nincs meg a képessége arra, hogy gyorsan és hatékonyan el tudja érni háborús céljait, amely nagyjából két dologban foglalható össze:

A fő probléma ezzel kapcsolatosan az, hogy Irán fontosabb nukleáris létesítményei – Natanz, Fordó, az illetve az Iszfaháni Nukleáris Kutatóközpont – mélyen a föld alatt vannak. Fordó ráadásul egy vélhetően 200-300 méterrel, de talán ennél is mélyebben húzódó bunkerkomplexum.

From a top subject expert:“Absurd to call Fordow a fuel enrichment plant. No one builds a site 300 feet underground just to enrich fuel, especially with a plant 15x larger nearby. Fordow is an enrichment plant for fissile material as part of Iran's nuclear weapons program.” ️ pic.twitter.com/3vynvGJ04j https://t.co/3vynvGJ04j

Hasonló problémák merülnek fel Irán ballisztikus rakétarendszereivel is. Vasárnapra Izrael közölte, hogy az indítók 30%-át leszerelték, de még ma, szerda reggel is érte rakétatámadás Izraelt, ami erős testamentuma annak, hogy ezt a képességet nem tudják olyan könnyen hatástalanítani, mint a légvédelmet. Ennek fő oka ismét az, hogy ezek az eszközök mélyen a föld alá vannak ásva, komplex bunkerrendszerekben tárolják őket.

Izrael rendelkezik bunkerromboló bombákkal, ilyen fegyverekkel ölték meg tavaly Haszán Naszrallahot, a libanoni Hezbollah vezetőjét is.

A jelenleg arzenálban lévő GBU-28-as bombák azonban nem tudnak több száz méterre „leásni”, ahhoz, hogy elérje Izrael Fordót, amerikai B-2 Spirit bombázókra és GBU-57-es nehéz bunkerromboló bombákra van szükség.

Erről a problémakörről itt írtunk részletesen:

Donald Trump amerikai elnök saját magát is Izrael legnagyobb támogatójaként jellemzi, remekül bizonyította ezt pár hónapja azzal is, hogy az egész Közel-Keleten hatalmas felfordulást okozott új tervével, melyben a gázai palesztinok teljes kitelepítését javasolta és a Gázai övezet „Riviérává” való átépítéséről posztolt egy AI generált videót.

Az Iránkérdés azonban ennél sokkal nehezebb, kockázatosabb ügy, nemcsak katonai, de belpolitikai szempontból is.

Donald Trump már első elnökké válása óta háborúellenes platformon fut: már a Hillary Clinton elleni kampány során is kritizálta a Demokrata Pártot (és a hagyományos republikánusokat is), amiért végtelen közel-keleti háborúkba mennek bele, amiért hajlandóak dollármilliárdokat és amerikai életek ezreit beleölni ezekbe, ráadásul nyerni sem tudnak. Most pedig, második elnöki ciklusa során az orosz-ukrán háború lezárására helyezte a hangsúlyt.

Ezzel teljesen ellentmond, hogy az elnök most Truthon Irán megadására utalgat, amerikai bombázókat, hordozókat visz a Közel-Keletre és jól láthatóan arra készül, hogy „békepárti” elnökként háborúba megy.

Ennek nyilván szavazói közt is megvan a megfelelő visszhangja: a Republikánus Párt hagyományos ága nyilván támogatja Izraelt és egy részük akár még a háborúra is hajlandó lenne,

a „trumpista” oldal, a „MAGA republikánusokként” jellemzett izolacionizmusra, nacionalizmusra inkább kapható republikánusoknak viszont most ez az egész hatalmas csalódás.

Tele van az internet olyan mémekkel, posztokkal, üzenetekkel, melyekben Trump támogatói olyanokat írnak, hogy „nem akarok meghalni Izraelért” és ehhez hasonlók. Az elmúlt években pedig akárhogy is nézzük, a Republikánus Párton belül a „MAGA” oldal erősebb lett, olyannyira, hogy ez az „ideológia” vélhetően bőven túl fogja élni Trump elnökségét.

Update: Here is a brief list of some of the more notable of US military facilities in the Middle East: Turkiye – Izmir Air Base, Incirlik Air Base. These facilities allow the US to maintain fighter and refueling aircraft in the region; Incirlik Air Base also houses a number… pic.twitter.com/lmgvuAJ9uY https://t.co/lmgvuAJ9uY