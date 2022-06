Kifulladt a forint erősödése, megint a történelmi mélypont felé szédeleg

„Szállnak ki a magyar eszközökből egyes befektetők a különadók kivetése óta. Ezt leginkább az OTP Bank papírjainak az árfolyamalakulásán lehet követni, de a forint is nagy ingadozásokat mutat” – mondta a Portfolionak egy devizapiaci kereskedő. „Nem értettem, hogy miért erősödött vissza a forint a hosszú hétévgén, hiszen nem érkeztek kedvező hírek sem a különadókról, sem a befagyasztott EU-forrásokról” – mondja a kereskedő. Szerinte könnyen lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) intervencióval erősíti az árfolyamot, amikor egyébként is erősödik, de „széllel szemben” nem igazán állak be valószínűleg.

Ha átmegy a 400-as szinten az árfolyam, akkor könnyen elképzelhető, hogy ott nem állunk meg

– vélekedett.

Egyébként az elmúlt percekben a 398-as szint felett ragadt az EUR/HUF kurzusa.