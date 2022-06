Megint elkezdték ütni a forintot, egyre közelebb a történelmi mélypont

Portfolio 2022. június 10. 10:33

Mind az euróval, mind a dollárral szemben a történelmi mélypontjához közel álldogált már péntek reggel is a forint, aztán ismét elkezdett esni a borongós nemzetközi befektetői hangulatban, illetve a negatív magyar reálkamat és az EU-s viták mellett. Közben a cseh korona stagnál, a lengyel zloty erősödik, ez is mutatja, hogy elsősorban magyarspecifikus okai vannak a mai gyengülésnek is azután, hogy az elmúlt hetekben egy egyre látványosabb forintgyengülési trendvonal tolta egyre gyengébb és gyengébb szintekre. Az euróval szemben úgy tűnik, hogy a 400-as kerek szint, az eddigi történelmi forintmélypont, áttörésére készül az árfolyam.