400 forint felett az euró, sosem volt még ilyen gyenge a magyar deviza

Portfolio 2022. június 13. 15:07

A váratlanul magas pénteki amerikai inflációs adat még a hétfő reggeli kereskedésben is igencsak érezteti a hatását: borús a hangulat a tőzsdéken és a devizapiacokon is, és emiatt a forint is hajszálnyira a kerek 400-as szintnél kezdte a hetet az euróval szemben. Hétfő délután újabb eladói nyomás alá került a hazai fizetőeszköz, melynek nyomán a 400 forintos szint fölé emelkedett a kurzus és közben a másodpiaci kötvényhozamok is felrobbantak.