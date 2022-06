Elemzők: azonnali kamatemelés kell a forint védelmében

Azonnali jelentős kamatemelés és az Európai Unióval való megegyezés bejelentése – ez fordíthatná vissza a forint gyengülését a Portfolionak nyilatkozó elemzők szerint. Hétfőn története során először gyengült 400 fölé a magyar deviza az euróval szemben, ennek pedig további súlyos következményei lehetnek, ha nem sikerül stabilizálni a magyar devizát.

Hétfőn történelmi mélypontra, 400 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ebben elsősorban a romló nemzetközi hangulat volt a ludas. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a magyar deviza erősen alulteljesítő volt az utóbbi hetekben, vagyis eleve gyenge szinten „kapta el” a kockázatkerülés.

A fő kérdés most az, innen merre mehet az árfolyam, a Reuters technikai elemzésében 414-es, illetve 444-es ellenállások vannak. A délutáni piaci fejlemények után mi is megkérdeztük az elemzőket, mit gondolnak most a magyar deviza kilátásairól.

A kedvezőtlen külső környezet, az erős globális kamatemelési félelmek, a kockázati étvágy zuhanása sújtják a forintot, de ezek mellett ott vannak a „speciális magyar ügyeink” – mondta a Portfolionak Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint

sajnos a rövid távú kilátások nem túl pozitívak. Ráadásul a forintárfolyam zuhanása távol tarthatja a befektetőket a hazai kötvény és a részvénypiactól is.

Nyeste szerint a rövid távú további gyengülés nem kizárt, különösen, ha nem javul a külső környezet és az EU-val való megegyezés hiánya továbbra is a fókuszban marad a piacon.

Azonnali nagyobb mértékű kamatemelés a két kamatláb egy szintre hozásával, az EU-val való megegyezés bejelentése fordíthatná meg a forint gyengülő tendenciáját

- véli Nyeste Orsolya.

Nehéz mondani egy olyan plafont, ami fölé ne mehetne a forint, hiszen korábban a 400-as árfolyamszint is a nagyon távoli rossznak tűnt – tette hozzá kérdésünkre Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza. Kiemelte, hogy az árfolyampályára vonatkozó előrejelzést időről időre át kell írni, ez az elmúlt időszakban a jelentős volatilitás miatt nem is volt meglepő. Ami nagyobb gond szerinte, az az inflációra gyakorolt hatás, bár ebben az esetben mindig kérdés, hogy a gyengülés mennyire tartós.

Több tényező is hozzájárulhatna a trend megfordulásához – véli Regős. A legfontosabb talán a monetáris politika, amelynek

erőteljes jelzést kellene küldenie a piacok számára, és a kamatemelés lassítása a mostani helyzetben még csak fel sem merülhet.

Az elemző szerint esetleg csütörtökön az egyhetes betét kamatának soron kívüli növelése segíthetne. Szintén pozitív hatása lenne a Brüsszellel való megállapodásnak, hiszen az forrásokat hozna be, aminek nemcsak lélektani hatása lenne, amely már önmagában is javítaná az árfolyamot, hanem a kereslet-kínálati változások miatt is erősítené a hazai fizetőeszközt. A kormányzat talán piacbarátabb kommunikációval tud segíteni a helyzeten. Szintén segíthetne a háború véget érése, ami a régió stabilitását segítené, illetve az energiapiacon található turbulenciák megnyugvása is az erősödés irányába hathatna. Pozitív lenne az is, ha nem merülnének fel olyan szankciók, amelyek jelentős károkat okoznának a magyar gazdaság számára – sorolta Regős.

