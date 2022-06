Ma is gyengül a forint, hajszálnyira a 400-as euró

Portfolio 2022. június 13. 09:03

A váratlanul magas pénteki amerikai inflációs adat még a hétfő reggeli kereskedésben is igencsak érezteti a hatását: borús a hangulat a tőzsdéken és a devizapiacokon is, és emiatt a forint is hajszálnyira a kerek 400-as szintnél kezdte a hetet az euróval szemben. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel járunk a forint történelmi mélypontjához, sőt a dollárral szemben ez ma hajnalban már meg is született a 380-as szintnél.