Rákapcsolt a forint az MNB rendkívüli lépése után

Az EURHUF jegyzése átvitte felülről a 395-öt, tovább erősödik az euróval szemben. Egy euró most 394 forint 40 fillérbe kerül. A dollárral szemben mérsékeltebb az erősödés, mert a forinterősödéssel egyidőben a dollár is erősödik az euróval szemben, de az USDHUF jegyzése így is 380 alatt van.