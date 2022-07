400-nál indítja a hetet a forint – De mikor tud végre erősödni?

Portfolio 2022. július 04. 08:59

Hétfő reggelre sem tudott jelentősen erősödni a forint az euróval szemben, így továbbra is 400 körül jár a jegyzés. Egyelőre nem is látszik, mitől tudna jelentősen erősödni a magyar deviza, vagy ha látszik is, akkor sincs kilátásban, hogy az bekövetkezik.