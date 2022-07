Az MNB jelzései után 410-ig jött vissza az euró

Portfolio 2022. július 06. 19:23

A borús nemzetközi befektetői hangulatban, a dollár további erősödése mellett szerdán ismét nagy esést produkált a forint, amiben magyarspecifikus okok is meghúzódnak, hiszen a cseh korona ma is stagnál, a lengyel zloty pedig jóval visszafogottabban gyengült, mint a forint. A piacok aggódnak, hogy mi lesz az EU-pénzeinkkel kapcsolatos viták kifutása, közben a bőven kétszámjegyű magyar infláció mellett további hathatós kamatemelést áraznak a befektetők, a gyengülő forint pedig csak még tovább rontja az ország külső egyensúlyát a drámaian magas energiaár környezetben. A forint szakadása mellett az állampapír hozamok is nagyot ugrottak ma is, a vezető magyar részvények pedig vegyesen teljesítettek. Délután az MNB is reagált az esésre, amelynek hatására visszajött valamelyest a forint.