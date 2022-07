Megszólalt a Pénzügyminisztérium a rekordgyenge forintról

Több napja ütik a forintot, az euróval szembeni árfolyam sorozatosan döntötte a héten is az új történelmi csúcsokat, a kormány azonban nem nyilvánult meg közvetlenül a forint árfolyamával összefüggésben. Egészen szerda délutánig, amikor választ küldött a Pénzügyminisztérium a Telex érdeklődésére.

A szerdai kereskedés is a forint zuhanásáról szólt, az euróval szemben a 416-os szint felett is járt a kurzus.

A hirtelen délelőtti forintgyengülés után, de még dél előtt a Telex megkereste kérdéseivel a Pénzügyminisztériumot, amelyek ezek voltak:

Hogyan kívánják ezt kommentálni?

Milyen intézkedéseket kívánnak hozni annak érdekében, hogy a forintromlást megállítsák?

Milyen folyamatok indokolják önök szerint ezt a mértékű romlást?

Délután négykor megérkezett a válasz, amit változtatás nélkül, szó szerint idézünk a portálról:

„A háború és a brüsszeli szankciók gazdasági válságot, háborús inflációt, áremelkedést és bizonytalanságot hoznak egész Európában. A háborús inflációnak csak a béke tud véget vetni. A kormány ezért szorgalmazza a béke rendezését és az Európának ártó újabb brüsszeli szankciók elkerülését.”

Ismerős lehet a fenti idézet, és ez nem véletlen. Ez szó szerint az a 3 mondat, amelyet a kommunikációért felelős Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő tett ki a hivatalos Facebook-csatornájára szerda délelőtt. Vagyis az történt, hogy a forint árfolyamával kapcsolatos újságírói kérdésekre a kormányzati kommunikációs központból érkezik a válasz. A válasz tartalmában egyébként azt üzeni, hogy a kormány külső okokat (háború és a háború okozta új gazdasági helyzet, energiakrízis) lát a forint zuhanása mögött, és ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kormány nem tud ez ellen hatni. Délutáni cikkünkben épp arra mutattunk rá, hogy a forint zuhanását érdekes közönnyel figyeli a magyar kormány, miközben ezzel szemben délután már nem hagyta szó nélkül a folyamatokat a Magyar Nemzeti Bank és határozottan lépett a forint védelme érdekében. Ez a kormányzati megközelítés pedig arra enged következtetni, hogy a kormány mindent a béke-forgatókönyvre tett fel és ez alapján előttünk leginkább az a szcenárió bontakozik ki, melyben a kormány - mivel ebben a helyzetben nem sokat tehet - nem is szándékozik határozottan közbeavatkozni a forint érdekében. Éppen ezért érdekes lesz látni és hallani, hogy a szerdai kormányülés után a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter milyen üzenetet fog közvetíteni a forint árfolyamával kapcsolatban, ha egyáltalán fog és azt hogyan fogadják a piaci szereplők. Ha ugyanis nem lesznek a csütörtöki eseményen határozott üzenetek a forint érdekében, akkor azt a piacok úgy is értelmezhetik, hogy a kormányt nem zavarja a rekordgyenge forint és nem is szándékozik érdemben beavatkozni. Ez pedig akár úgy is felfogható, hogy a kormány nem kíván szembemenni az új gazdasági fundamentumok által determinált, gyengülő forintpálya ellen (növekvő energiaimport számla, elszálló folyó fizetési mérleg, cserearány-romlás, majd kényszerű alkalmazkodás és gazdasági sokkterápia).

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László